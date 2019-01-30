الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخر في سلوان

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزلا وأخطرت بهدم منزل آخر، في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن عيسى جعافرة للمرة الثانية، حيث كانت هدمته قبل ثلاثة أعوام وأعاد صاحبه بناءه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكانت قوات الاحتلال هدمت في وقت سابق من اليوم، بناية سكنية تعود للمواطن خالد المالحي في حي وادي الجوز بالقدس، تتكون من طابقين، وتشتمل على ثلاث شقق سكنية وثلاثة مخازن ومحلا تجاريا، بحجة البناء دون ترخيص.