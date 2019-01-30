شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي وزير الزراعة د. سفيان سلطان على حاجز طيار في منطقة سلواد في رام الله.

وطالبت القوة الاسرائيلية، من الوزير سلطان تسليمهم بطاقته الشخصية، وتم احتجازة لما يزيد عن ساعة ونصف قبل ان يبلغ الارتباط الفلسطيني الذي تدخل بدوره للإفراج عن الوزير.

وقال د. سلطان: "إن جنود الإحتلال هددوه بإطلاق النار عليه قبل اطلاق سراحه".

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