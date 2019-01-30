دولي

استطلاع جديد يظهر تصدر حزب (الليكود) في الانتخابات المقبلة

استطلاع جديد يظهر تصدر حزب (الليكود) في الانتخابات المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع رأي حديث أن حزب (الليكود) الحاكم في إسرائيل، سيحافظ في الانتخابات العامة المقبلة على قوته، وهو ما سيمكن رئيس الحزب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة.

وجاء في الاستطلاع، الذي نشره موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو سيحصل على أكبر عدد من مقاعد الكنيست بنحو 29 مقعداً.

وتوقع الاستطلاع أن يحصل الحزب الجديد الذي أسسه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق (بيني غانتس)، على 19 مقعداً وسيكون القوة الثانية في الكنيست بعد الليكود.

في حين سيحصل حزب (يش عتيد)، الوسطي المعارض، بحسب الاستطلاع، على 12 مقعداً متقدماً بمقعد واحد عن الانتخابات السابقة، فيما سيحصل حزب (يهودوت هتوراة) بزعامة يعقوب ليتسمان، على 7 مقاعد.

وكان أعضاء الائتلاف الحاكم قد أصدروا بياناً قالوا فيه "قرر زعماء الائتلاف بالإجماع حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مطلع نيسان/أبريل".


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