مقتل شاب على يد عمه خلال شجار عائلي بالبريج وسط القطاع

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأفاد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بمقتل الشاب (م ، ا)، (20 عاما)، واصابة والده وعمه، في شجار عائلي وقع مساء اليوم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.وقال البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "وقعت اشكالية بين عائلة أبو صليح فيما بينهم، نتيج عنها مقتل الشاب واصابة اثنين آخريْن، وصفت حالة احدهما بالخطيرة، والحالة الثانية هي لوالده وصفت بالطفيفة".وأضاف: "وقد لقي الشاب مصرعه، نتيجة اعتداء عمه (ع ، ا)، عليه، وجاري العمل على اعتقال المعتدي".