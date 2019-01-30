طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة آلية السفر عبر معبر رفح البري مع جمهورية مصر العربية ليوم غد الخميس.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السفر سيكون للحافلة التاسعة من كشف 2 من الشهر الجاري وحافلة جوازات مصرية والحافلة الأولى حتى الرقم 60 من الكشف الجديد المرفق بالأسفل.وأكدت الداخلية على ضرورة التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في صالة "النجار" بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.