شؤون فلسطينية

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة آلية السفر عبر معبر رفح البري مع جمهورية مصر العربية ليوم غد الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السفر سيكون للحافلة التاسعة من كشف 2 من الشهر الجاري وحافلة جوازات مصرية والحافلة الأولى حتى الرقم 60 من الكشف الجديد المرفق بالأسفل.

وأكدت الداخلية على ضرورة التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في صالة "النجار" بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

أخبار ذات صلة

أبوعيطة: القيادة الفلسطينية ستستخدم كل الطرق الممكن لانعقاد الانتخابات التشريعية

أبوعيطة: القيادة الفلسطينية ستستخدم كل الطرق الممكن لانعقاد الانتخابات التشريعية

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخر في سلوان

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخر في سلوان

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله

مقتل شاب على يد عمه خلال شجار عائلي بالبريج وسط القطاع

مقتل شاب على يد عمه خلال شجار عائلي بالبريج وسط القطاع

أبو شهلا: نسبة البطالة بين الفلسطينيات بالقدس 85% والضفة 32% وغزة 73%

أبو شهلا: نسبة البطالة بين الفلسطينيات بالقدس 85% والضفة 32% وغزة 73%

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

الرئيس: الانتخابات ستُجرى بالقدس والضفة وغزة وحريصون على تنفيذ اتفاق المصالحة 2017

الرئيس: الانتخابات ستُجرى بالقدس والضفة وغزة وحريصون على تنفيذ اتفاق المصالحة 2017

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخر في سلوان

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخر في سلوان

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

&#34;الخارجية&#34;: الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

"الخارجية": الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

منوعات

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من &#34;كرشه&#34; بطريقة غريبة

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من "كرشه" بطريقة غريبة

كيف أصبح الممثل الإيراني &#34;مصطفى&#34; بعد 10 سنوات من عرض &#34;يوسف الصديق&#34;؟

كيف أصبح الممثل الإيراني "مصطفى" بعد 10 سنوات من عرض "يوسف الصديق"؟

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

عربي

العراق: عملياتنا العسكرية في سوريا محدودة وقواتنا لن تستقر هناك

العراق: عملياتنا العسكرية في سوريا محدودة وقواتنا لن تستقر هناك

سيول السعودية تتسبب في 12 حالة وفاة

سيول السعودية تتسبب في 12 حالة وفاة

الحوثيون يُطلقون سراح أول أسير سعودي

الحوثيون يُطلقون سراح أول أسير سعودي

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه