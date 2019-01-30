شؤون فلسطينية

أبو شهلا: نسبة البطالة بين الفلسطينيات بالقدس 85% والضفة 32% وغزة 73%

أبو شهلا: نسبة البطالة بين الفلسطينيات بالقدس 85% والضفة 32% وغزة 73%
رام الله - دنيا الوطن
أكد مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني، أن معدل البطالة في صفوف النساء بمدينة القدس، بلغ 85%، بينما في الضفة الغربية 32.1%، أما في قطاع غزة 73%.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش، نظمتها وزارة العمل في مقرها بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، للدراسة الاستطلاعية لعلاقات وظروف العمل في القطاعات الاقتصادية المشغلة للنساء، بعنوان "تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة والعمل اللائق في فلسطين"، ضمن برنامج تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من التعاون الإيطالي للتنمية.

وشارك في جلسة النقاش الوكيل المساعد للشراكة الثلاثية عبد الكريم دراغمة، والوكيل المساعد لإدارات العمل بلال ذوابة، والوكيل المساعد لشؤون المديريات أمين المطور، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي الصاوي، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي إيمان عساف، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، ومديرة البرامج والمشاريع في المنظمة رشا الشرفا، ومسؤولة النوع الاجتماعي في المنظمة حنان جيوسي، والمستشار في المنظمة عامر ماضي، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد الغرف التجارية.
 
وقال أبو شهلا: "إن عدد القوى العاملة المشاركة في فلسطين 1.3 مليون، منهم 70% يعملون سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو في الاقتصاد الإسرائيلي، و30% عاطلون عن العمل، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن وممارسات الاحتلال".

وأكد أبو شهلا أن وزارة العمل تسعى لتعديل بعض بنود قانون العمل، مع التركيز على خصوصية منح المرأة فرصا متساوية للعمل، واستقبالها أي مقترحات لسد الثغرات القانونية، لا سيما المتعلقة بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا، من خلال تحسين ظروف وشروط العمل للنساء، وتكافؤ الفرص.

وأشار لضرورة وجود نصوص قانونية لإلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنح العمال شروط السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق.

وقال أبو شهلا إن الوزارة ستدرس خلال الفترة المقبلة عددا من النقاط للتأكد من حماية حقوق العاملين، منها إلزام أصحاب العمل بإرسال صورة من عقد العمل للوزارة، وتحويل أتعاب العاملات والعاملين في القطاع الخاص إلى البنوك لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق العاملين.

من جهته، تحدث قليبو عن أهمية توفير العمل اللائق للمرأة من خلال التركيز على التمكين الاقتصادي للنساء، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل من خلال بناء قدراتهن وتأهيلهن لسوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة للنساء من خلال تنقيح القوانين والتشريعات، وتوعية العاملات بحقوقهن.

أخبار ذات صلة

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

الرئيس: الانتخابات ستُجرى بالقدس والضفة وغزة وحريصون على تنفيذ اتفاق المصالحة 2017

الرئيس: الانتخابات ستُجرى بالقدس والضفة وغزة وحريصون على تنفيذ اتفاق المصالحة 2017

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

شاهد: لحظة إعدام المواطنة سماح مبارك برصاص الاحتلال في القدس

شاهد: لحظة إعدام المواطنة سماح مبارك برصاص الاحتلال في القدس

لجنة الانتخابات: حنا ناصر يُعِد لاجتماعات مع الفصائل بغزة الاسبوع المقبل

لجنة الانتخابات: حنا ناصر يُعِد لاجتماعات مع الفصائل بغزة الاسبوع المقبل

&#34;سماح&#34; غادرت غزة لتستشهد في القدس.. عائلتها تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل جديدة

"سماح" غادرت غزة لتستشهد في القدس.. عائلتها تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل جديدة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

&#34;الخارجية&#34;: الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

"الخارجية": الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان

منوعات

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من &#34;كرشه&#34; بطريقة غريبة

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من "كرشه" بطريقة غريبة

كيف أصبح الممثل الإيراني &#34;مصطفى&#34; بعد 10 سنوات من عرض &#34;يوسف الصديق&#34;؟

كيف أصبح الممثل الإيراني "مصطفى" بعد 10 سنوات من عرض "يوسف الصديق"؟

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

عربي

الحوثيون يُطلقون سراح أول أسير سعودي

الحوثيون يُطلقون سراح أول أسير سعودي

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

شاهد: تسجيل نادر لصدام حسين لآخر ما قاله بسجنه قبل الإعدام

شاهد: تسجيل نادر لصدام حسين لآخر ما قاله بسجنه قبل الإعدام