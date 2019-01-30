الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

أكد وفد من حركة الجهاد الاسلامي وحزب فدا، على تعزيز العلاقات الثنائية والوطنية بين مختلف القوى وسبل تنميتها.





جاء ذلك، في لقاء جمع الوفدين في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، وقد تطرقا لصعوبة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية والوضع الصعب الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتبعات استمرار الحصار، وتداعيات الانقسام على القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوأكد الحضور من الطرفين، أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الفلسطيني، هو حوار شامل يضم الكل الفلسطيني على مستوى الأمناء العامين للفصائل؛ من أجل وضع رؤيا مشتركة، تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تحضر لانتخابات شاملة ( رئاسية وتشريعية ومجلس وطني ) متزامنة وصولا للشراكة الوطنية الحقيقية، على ان تتوقف كافة الاجراءات عن قطاع غزة؛ لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ووقف اية خطوات جديدة انفرادية قد يتخذها اي طرف.وأكدوا على الدور المصري في رعاية ملف المصالحة، وبأن أية لقاءات قد تعقد في موسكو او غيرها لن تكون بديلا عن الدور المصري المقدر الذي بذلته مصر مشكورة في سبيل اتمام المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية .وبان حكومة بدون اجماع وطني لن تحل الازمة مهما اطلقنا عليها من تسمياتوقد تم الاتفاق بين الجهاد الإسلامي وفدا على استمرار اللقاءات الوطنية والثنائية والتي تساعد على تعزيز صمود السعب الفلسطيني امام المؤامرات الصهيوامريكية