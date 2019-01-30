أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

رام الله - دنيا الوطنقال عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة فتح: "إن اجتماع الحركة الذي دعت له مع فصائل منظمة التحرير يأتي لأول مرة منذ فترة" موضحا أنه كان اجتماعا تشاوريا وتم فيه بحث عدد من القضايا المشتركة .وأضاف أبو سيف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاربعاء، أنه تم نقاش عدد من القضايا المتعلقة بمنظمة التحرير والعلاقات داخل المنظمة والمواقف المشتركة التي يجب تبنيها نظرا لخصوصية قطاع غزة جراء سيطرة حماس على القطاع وذلك بهدف التوصل إلى تفاهمات ومواقف مشتركة فيما يتعلق بالقضايا المركزية الخاصة بالعمل الوطني والمتعلقة بطبيعة العمل في غزة .وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن هذه الاجتماعات والجلسات التشاورية ستتواصل بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة يجب ترجمتها إلى أفعال وضرورة أن يكون هناك موقف وطني مما يتعرض له قطاع غزة جراء هيمنة حماس.