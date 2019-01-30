شؤون فلسطينية

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
قال عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة فتح: "إن اجتماع الحركة الذي دعت له مع فصائل منظمة التحرير يأتي لأول مرة منذ فترة" موضحا أنه كان اجتماعا تشاوريا وتم فيه بحث عدد من القضايا المشتركة .

وأضاف أبو سيف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاربعاء،  أنه تم نقاش عدد من القضايا المتعلقة بمنظمة التحرير والعلاقات داخل المنظمة والمواقف المشتركة التي يجب تبنيها نظرا لخصوصية قطاع غزة جراء سيطرة حماس على القطاع وذلك بهدف التوصل إلى تفاهمات ومواقف مشتركة فيما يتعلق بالقضايا المركزية الخاصة بالعمل الوطني والمتعلقة بطبيعة العمل في غزة .

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن هذه الاجتماعات والجلسات التشاورية ستتواصل بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة يجب ترجمتها إلى أفعال وضرورة أن يكون هناك موقف وطني مما يتعرض له قطاع غزة جراء هيمنة حماس.

أخبار ذات صلة

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

أبو شهلا: نسبة البطالة بين الفلسطينيات بالقدس 85% والضفة 32% وغزة 73%

أبو شهلا: نسبة البطالة بين الفلسطينيات بالقدس 85% والضفة 32% وغزة 73%

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

الرئيس: الانتخابات ستُجرى بالقدس والضفة وغزة وحريصون على تنفيذ اتفاق المصالحة 2017

الرئيس: الانتخابات ستُجرى بالقدس والضفة وغزة وحريصون على تنفيذ اتفاق المصالحة 2017

شاهد: لحظة إعدام المواطنة سماح مبارك برصاص الاحتلال في القدس

شاهد: لحظة إعدام المواطنة سماح مبارك برصاص الاحتلال في القدس

لجنة الانتخابات: حنا ناصر يُعِد لاجتماعات مع الفصائل بغزة الاسبوع المقبل

لجنة الانتخابات: حنا ناصر يُعِد لاجتماعات مع الفصائل بغزة الاسبوع المقبل

&#34;سماح&#34; غادرت غزة لتستشهد في القدس.. عائلتها تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل جديدة

"سماح" غادرت غزة لتستشهد في القدس.. عائلتها تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل جديدة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

&#34;الخارجية&#34;: الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

"الخارجية": الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان

منوعات

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من &#34;كرشه&#34; بطريقة غريبة

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من "كرشه" بطريقة غريبة

كيف أصبح الممثل الإيراني &#34;مصطفى&#34; بعد 10 سنوات من عرض &#34;يوسف الصديق&#34;؟

كيف أصبح الممثل الإيراني "مصطفى" بعد 10 سنوات من عرض "يوسف الصديق"؟

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

عربي

الحوثيون يُطلقون سراح أول أسير سعودي

الحوثيون يُطلقون سراح أول أسير سعودي

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

شاهد: تسجيل نادر لصدام حسين لآخر ما قاله بسجنه قبل الإعدام

شاهد: تسجيل نادر لصدام حسين لآخر ما قاله بسجنه قبل الإعدام