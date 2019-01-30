شاهد: لحظة إعدام المواطنة سماح مبارك برصاص الاحتلال في القدس









رام الله - دنيا الوطنكشفت فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة إعدام المواطنة سماح مبارك، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم.وأعلنت مصادر طبية، استشهاد مبارك، التي تبلغ من العمر (16 عاما) بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شرقي القدس المحتلة.