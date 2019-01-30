لجنة الانتخابات: حنا ناصر يُعِد لاجتماعات مع الفصائل بغزة الاسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، أن رئيس اللجنة د. حنا ناصر يجري سلسلة مشاورات منفردة مع ممثلي الفصائل وشخصيات مستقلة في الضفة ويجري الإعداد لاجتماعات مماثلة في قطاع غزة الاسبوع المقبل أو الذي يليه، معربا عن أمله بأن تُثمر الجهود في الوصول إلى توافق حول إجراء الانتخابات المقبلة.وجدد طعم الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاربعاء، التأكيد على جاهزية لجنة الانتخابات من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات في أي وقت يتم فيه الدعوة إليها.