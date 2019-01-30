بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

رام الله - دنيا الوطنإستقبل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين، أيمن صلاح الششنية، والوفد القيادي المرافق.وجرى التباحث حول الأوضاع في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، وخصوصاً فيما يتعلق بمسيرات العودة وجهوزية المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.وأشاد نصر الله كثيراً بعملية العلم التي نفذها مقاومو اللجان، وأكد على موقف حزب الله الثابت والداعم لجميع حركات وفصائل المقاومة في هذه المعركة المصيرية.