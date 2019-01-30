الحوثيون يُطلقون سراح أول أسير سعودي

وقالت وسائل إعلام حوثية: إن الأسير المطلق سراحه هو الجندي السعودي موسى العواجي،

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر- التي أشرفت على العملية- نقل العواجي من صنعاء إلى الرياض، وفق (بي بي سي) البريطانية.



وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية، أن التحالف الذي تقوده الرياض، سيفرج عن سبعة أسرى حوثيين في المقابل.



وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، عن أمله في قيام الطرفين بمبادرات إنسانية أخرى مشابهة.





رام الله - دنيا الوطنقالت الأمم المتحدة: إن المقاتلين الحوثيين، أطلقوا سراح أول أسير في إطار اتفاق السويد، لإنهاء الصراع في اليمن.