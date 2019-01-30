الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه





رام الله - دنيا الوطنأعلن محمد ولد محمد المتحدث باسم الحكومة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يدعم ترشيح وزير الدفاع الحالي محمد ولد الغزواني، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الصيف المقبل.واعتبر ولد محمد الذي يترأس أيضا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أن ترشيح ولد الغزواني أفضل خيار لاستمرار ما وصفه بالمشروع الوطني الرائد.يذكر أن الرئيس ولد عبد العزيز كان قد طلب، منتصف الشهر الجاري، بوضع حدّ لمساعي أعضاء في البرلمان لتعديل الدستور للسماح له بالترشح لفترة رئاسية ثالثة.