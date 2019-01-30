الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

رام الله - دنيا الوطنوقع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، مذكرة تفاهم حول آلية تنفيذ أحكام المشاهدة والاستضافة واستلام وتسليم الأطفال، بالإضافة إلى الحضانة وغيرها، مع وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، وذلك في مقر ديوان قاضي القضاة في مدينة البيرة، اليوم الأربعاء.وقال الهباش: إن هذه المذكرة أساسها التعاون والتكامل في الوصول إلى الأفضل، وبلوغ الأمثل من الخدمة للمواطن تطبيقاً لتوجيهات القيادة الفلسطينية، مضيفاً أنها تهدف للحرص على ضعفائنا وحمايتهم، خاصة الأطفال الأكثر حاجة للرعاية والحماية.وأشار قاضي القضاة إلى "أننا نحمل مسؤولية مشتركة بين ديوان قاضي القضاة، ووزارة التنمية الاجتماعية، خصوصاً بعد إقرار قانون التنفيذ الشرعي، ولأن الوزارة هي وزارة حماية ورعاية للفئات الضعيفة".وأكد الهباش، أنه "بعد إقرار قانون تنفيذ شرعي فلسطيني، نحن الآن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت، خاص بالقضاء الشرعي، وفي المرحلة المقبلة، وقريباً سيتم البدء في إعداد قانون فلسطيني خاص بالأحوال الشخصية، مستنداً على أصول ومبادئ الشريعة الإسلامية".وتابع أن "الهدف هو إصدار منظومة قوانين شرعية وعصرية في آن معاً، تحفظ الأسرة الفلسطينية وتحميها، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس، أكد أننا سنعمل على إصدار قوانين فلسطينية تتواءم مع الاتفاقيات الدولية ولا تخالف الشريعة الإسلامية، وأن العام 2019 هو عام فلسطنة قوانين القضاء الشرعي".من جانبه، قال الشاعر: إن ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، تقوم بدور كبير في الحفاظ على الأسرة الفلسطينية، وبطريقة تكاملية محترمة مع الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية.وقال: إن هذه المذكرة تهدف لتعزيز الشراكة بين الجهتين، تحديداً في مجال تسهيل وتنظيم الحماية والرعاية الأسرية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المشاهدة والاستضافة للفئات الضعيفة.