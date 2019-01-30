شؤون فلسطينية

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
أشاد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، بالموقف الصادر عن منظمة العفو الدولية، لقيام بعض شركات السياحة الدولية التي تساهم مع الاحتلال، بإقامة أعمال مع الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من خلال التوسع الاستيطاني في عدد من المستوطنات، ومن أبرز هذه الشركات (إير بي إن بي) (وبوكينج. كوم) و(اكسبيديا) و(تريب أدفايزور)، واعتبرها أنها تجلب الأرباح من جرائم الحرب.

وخلال التقرير الذي صدر بعنوان "الواجهة.. الاحتلال" أوضحت المنظمة، أن هذه الشركات تغذي انتهاك حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وممارسة جريمة الحرب من خلال توطين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعتبر انتهاك في القانون الدولي الإنسان، ومخالفة الكثير من القرارات الدولية التي جرمت الاستيطان ومن أبرزها القرار رقم 446 عام 1979م الصادر عن مجلس الأمن، والذي يؤكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي المحتلة عمل غير شرعي، وكذلك نص المادة 49 الفقرة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، وكذلك القرار رقم 465 لسنة 1980م الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات الإسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان من أبرز المستوطنات التي تساهم فيها شركات السياحة مستوطنة (كفار أدوميم)، والتي تقع على بعد كيلو مترين من قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم، وأن يتم توسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية، وهذا يشجع انتهاك حقوق الإنسان.

إن مركز الإنسان؛ إذ يعتبر ممارسة جريمة الاستيطان، ومن يساهم فيها مخالفاً للقانون الدولي ومنتهكاً لحقوق الإنسان، وإننا إذ ندين ممارسة هذه الجريمة، وضرورة الضغط على كل من يساهم فيها بالتوقف عن مساعدة الاحتلال، وتعرضه للمساءلة، وتعويض من يلحقه الضرر من الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

&#34;سماح&#34; غادرت غزة لتستشهد في القدس.. عائلتها تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل جديدة

"سماح" غادرت غزة لتستشهد في القدس.. عائلتها تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل جديدة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

&#34;بتسيلم&#34; تُكذّب رواية &#34;الشاباك&#34; وتكشف تفاصيل استشهاد صالح البرغوثي

"بتسيلم" تُكذّب رواية "الشاباك" وتكشف تفاصيل استشهاد صالح البرغوثي

&#34;الخارجية&#34;: الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

"الخارجية": الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

&#34;الخارجية&#34;: الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

"الخارجية": الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان

الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم العديد من المشاريع التنموية

الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم العديد من المشاريع التنموية

الخضري يُناشد المانحين للوفاء بالتزاماتهم لإعمار 2000 منزل في غزة

الخضري يُناشد المانحين للوفاء بالتزاماتهم لإعمار 2000 منزل في غزة

منوعات

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من &#34;كرشه&#34; بطريقة غريبة

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من "كرشه" بطريقة غريبة

كيف أصبح الممثل الإيراني &#34;مصطفى&#34; بعد 10 سنوات من عرض &#34;يوسف الصديق&#34;؟

كيف أصبح الممثل الإيراني "مصطفى" بعد 10 سنوات من عرض "يوسف الصديق"؟

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

عربي

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

شاهد: تسجيل نادر لصدام حسين لآخر ما قاله بسجنه قبل الإعدام

شاهد: تسجيل نادر لصدام حسين لآخر ما قاله بسجنه قبل الإعدام

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر