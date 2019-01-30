الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم العديد من المشاريع التنموية



وأطلع الحمد الله، تراف على الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، داعياً المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات فعالة لتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها، وإلزامها باحترام القانون الدولي.



وثمن رئيس الوزراء، الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في العديد من القطاعات، لا سيما الموجّه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم.



رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، دعم العديد من المشاريع التنموية في فلسطين، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله.