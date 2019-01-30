إيران تحظر اقتياد الكلاب في شوارع طهران

رام الله - دنيا الوطنحظرت السلطات المحلية في العاصمة الإيرانية، طهران، على المواطنين التجول برفقة الكلاب في الأماكن العامة، وذلك ضمن حملة رسمية لإثناء المواطنين عن اقتناء الكلاب، بحسب تقارير.وقال قائد شرطة طهران، حسين رحيمي: "لقد تسلمنا موافقة من مكتب المدعي العام في طهران، وسنتخذ الإجراءات، ضد الأشخاص الذين يصطحبون الكلاب في الأماكن العامة مثل المتنزهات".وصرح رحيمي بأن الحظر فُرض لأن الكلاب تسبب "الخوف والقلق" لدى البعض، وفقا لما نقلته وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء.وأضاف أن قيادة السيارة برفقة الكلاب محظورة أيضا، متابعاً "يحظر قيادة السيارة برفقة الكلاب، وإذا لوحظ ذلك، ستتخذ الشرطة إجراءات قوية، ضد مالكي السيارات محل الشكوى".ويعد اقتناء الكلاب كحيوانات أليفة والتجول برفقتها من الأمور محل الجدل في إيران منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، بل يجرى مصادرة الكلاب من مالكيها أحيانا.وحظرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، على وسائل الإعلام، نشر أي إعلانات عن الحيوانات الأليفة، أو المنتجات المرتبطة بها، وذلك منذ عام 2010.ولم تحظ الحملة الأخيرة المناهضة لاقتناء الكلاب بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وتساءل أحد مستخدمي تويتر ساخرا، "هل سيُجبر سكان طهران على ركوب الإبل، في مرحلة لاحقة!".