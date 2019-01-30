مشعل يُطالب الشباب الفلسطيني بالتجديد والتطوير في برنامج المقاومة

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، الشباب الفلسطيني، بالتجديد والتطوير في برنامج المقاومة.جاء ذلك، خلال كلمة مسجلة لمشعل في "مؤتمر الشباب الفلسطيني 2" بغزة، مطالباً بالمزيد من أوراق القوة، لإنجاز مشروعنا الوطني، مثل مسيرات العودة، وحركة المقاطعة (BDS).ودعا مشعل الشباب الفلسطيني إلى "صنع مبادرات شجاعة وجريئة تغيّر الواقع، وتجنب صراعات الدور والموقع في القيادات".وطالب بـ"صنع نموذج عملي للوحدة الوطنية، يعطي أملاً لشعبنا على مستوى شباب فلسطين؛ في ظل تعثر جهود المصالحة وإطالة أمد الانقسام".وقال: أولى لكم أن تتعبوا على أنفسكم في ثقافتكم وانفتاحكم وعقولكم وإبداعاتكم وروحكم الوطنية وشجاعتكم ومبادرتكم وفعاليتكم واستشعار كل المسؤوليات، فلا تنتظروا الفرصة بل اصنعوها".ودعا مشعل الشباب لـ"الخروج من عِلل الواقع الراهن وسلبياته، والبناء على إيجابياته ومكتسباته، وتوفير الطاقات".وقال: "يُمكن أن نكسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساحات إضافية إقليميًا وعالميًا في مناصرة قضيتنا، عبر مخاطبة العالم بأدوات العصر شكلاً ومضمونًا".