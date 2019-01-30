دولي

خوان غوايدو: المحكمة العليا في فنزويلا تحظر سفر زعيم المعارضة

خوان غوايدو: المحكمة العليا في فنزويلا تحظر سفر زعيم المعارضة
زعيم المعارضة خوان غوايد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا قرارا بحظر سفر زعيم المعارضة، خوان غوايدو، وتجميد حساباته المصرفية.

وجاءت هذه الخطوة وسط صراع متصاعد على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو وغوايدو الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" الأسبوع الماضي.

وبحسب "بي بي سي" قد سارعت الولايات المتحدة بالاعتراف بشرعية غوايدو ودعمه وتبعتها بلدان أخرى، ويتلقى مادورو دعما من روسيا ودول أخرى رفضت الاعتراف بغوايدو.

وخوفا من تصاعد الأزمة عارضت دول في قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أي تدخل عسكري خارجي في فنزويلا.

وقال وزير خارجية دولة بيرو، نيستور بوبوليزيو، إن مجموعة "ليما"، التي تضم 14 دولة من بينها كندا وتأسست عام 2017 لإيجاد حل سلمي للأزمة في فنزويلا، ترفض "التدخل العسكري".

لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن كل الخيارات لحل الأزمة "مطروحة على الطاولة".

تواجه فنزويلا مشاكل اقتصادية حادة، مما أدى إلى تصاعد في أعمال العنف خلال الأسابيع الأخيرة، وخرجت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ أن بدأ الرئيس مادورو ولايته الثانية في 10 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف العام الماضي، وسط اتهامات بمنع عدد من مرشحي المعارضة من الترشح وسجنهم، ومن المرجح مقتل أكثر من 40 شخصا في الاحتجاجات واعتقال المئات منذ 21 يناير/كانون الثاني، حسب تقرير الأمم المتحدة.

وأجبر التضخم الكبير ونقص السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء الملايين على الفرار من فنزويلا.

ماذا قررت المحكمة العليا؟

سرعان ما وافقت المحكمة العليا، التي أعلنت الولاء للرئيس مادورو، على الإجراءات الجديدة ضد غوايدو، يوم الثلاثاء، بعد أن طلب المدعي العام اتخاذ "إجراءات احترازية" ضد زعيم المعارضة.

وقال رئيس المحكمة، مايكل مورينو، إن غوايدو "ممنوع من مغادرة البلاد" إلى أن يكتمل التحقيق الأولي لأنه تسبب في "إلحاق ضرر بالسلام في الجمهورية".

وبصفته رئيسا للجمعية الوطنية (البرلمان) يتمتع غوايدو بالحصانة من المقاضاة ما لم يخضع لقرار صادر عن المحكمة العليا.

ونقلت تقارير صحفية عن غوايدو، تصريحات لدى وصوله إلى البرلمان، قال فيها إن هذه التحركات "ليست جديدة".

وأضاف: "لا أستبعد التهديدات والاضطهاد في هذا الوقت، لكننا هنا، ونحن مستمرون في القيام بعملنا".

ويأتي قرار المحكمة بعد إعلان واشنطن تسليم الحسابات المصرفية الفنزويلية في الولايات المتحدة لغوايدو، الذي تعتبره الآن الرئيس الشرعي للبلاد.

وحذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، من "عواقب وخيمة ضد أولئك الذين يحاولون تقويض الديمقراطية وإلحاق الضرر بغوايدو".

أخبار ذات صلة

إيران تحظر اقتياد الكلاب في شوارع طهران

إيران تحظر اقتياد الكلاب في شوارع طهران

قانون أمريكي مُرتقب للدفاع عن إسرائيل

قانون أمريكي مُرتقب للدفاع عن إسرائيل

عبر السايبر.. نتنياهو يتهم إيران بمهاجمة بلاده إلكترونياً

عبر السايبر.. نتنياهو يتهم إيران بمهاجمة بلاده إلكترونياً

&#34;فنزويلا&#34; تلتف على عقوبات ترمب...&#34;غوايدو&#34; يعول على الجماهير بينما يتمسك&#34;مادورو&#34; بالجيش

"فنزويلا" تلتف على عقوبات ترمب..."غوايدو" يعول على الجماهير بينما يتمسك"مادورو" بالجيش

مهاتير محمد: منعنا دخول إسرائيليين وأمريكا منعت دخول مواطني 5 دول إسلامية

مهاتير محمد: منعنا دخول إسرائيليين وأمريكا منعت دخول مواطني 5 دول إسلامية

الدول النووية الخمس تفشل في صياغة بيانها الختامي في بكين

الدول النووية الخمس تفشل في صياغة بيانها الختامي في بكين

ترامب يُطمئن حلفاءه الأكراد: أنا أحبكم

ترامب يُطمئن حلفاءه الأكراد: أنا أحبكم

مناورة إسرائيلية تُحاكي تسلل فلسطينيين وسيناريوهات مختلفة بغلاف غزة

مناورة إسرائيلية تُحاكي تسلل فلسطينيين وسيناريوهات مختلفة بغلاف غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

&#34;الخارجية&#34;: الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

"الخارجية": الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان

الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم العديد من المشاريع التنموية

الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم العديد من المشاريع التنموية

الخضري يُناشد المانحين للوفاء بالتزاماتهم لإعمار 2000 منزل في غزة

الخضري يُناشد المانحين للوفاء بالتزاماتهم لإعمار 2000 منزل في غزة

منوعات

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من &#34;كرشه&#34; بطريقة غريبة

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من "كرشه" بطريقة غريبة

كيف أصبح الممثل الإيراني &#34;مصطفى&#34; بعد 10 سنوات من عرض &#34;يوسف الصديق&#34;؟

كيف أصبح الممثل الإيراني "مصطفى" بعد 10 سنوات من عرض "يوسف الصديق"؟

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

عربي

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

شاهد: تسجيل نادر لصدام حسين لآخر ما قاله بسجنه قبل الإعدام

شاهد: تسجيل نادر لصدام حسين لآخر ما قاله بسجنه قبل الإعدام

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر