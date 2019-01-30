كحيل: المشاورات جارية مع كافة الفصائل تمهيداً للانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، اليوم الأربعاء، أن لجنة الانتخابات، تجري مشاوراتها مع كافة الفصائل الفلسطينية، تمهيداً للانتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة ستتوجه قريباً إلى قطاع غزة.وقال كحيل في تصريحات خاصة لـ (النجاح الإخباري): إن الرئيس محمود عباس، كلف لجنة الانتخابات بإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الأحزاب السياسية؛ لضمان إجراء انتخابات تشريعية في كافة محافظات الوطن، بشكل سهل ويسير ومتاح للجميع المشاركة فيها".وأشار إلى أنها تجري مشاوراتها، وتعقد اجتماعات مستمرة للتحضير للانتخابات، مشيراً إلى أنها تجري الترتيبات الآن للتوجه لغزة، ومقابلة المعنيين هناك.وأضاف كحيل لم يتم تحديد موعد من قبل اللجنة لزيارة قطاع غزة، وسنقوم بالإعلان عن موعد توجهنا لقطاع غزة في القريب العاجل.وذكر أن اللجنة الآن في مرحلة إجراء المشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية، لأن الانتخابات للجميع، وليس لفصيل بعينه، مؤكداً أن لجنة الانتخابات، تقوم بكل ما هو مطلوب منها لإجراء المشاورات اللازمة؛ تمهيداً لعقد الانتخابات.يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، طلب من د. حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية التوجه إلى قطاع غزة، وبدء المشاورات حول الانتخابات.