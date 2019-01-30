مستوطن يدهس بمركبته شاباً في بلدة الفندق شرق قلقيلية





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الشاب هو ساري سمير فايز برهم (20 عاماً)، تم دهسه من قبل مستوطن، وهو يركب دراجة هوائية، في البلدة.



وأضافت: أنه تمّ نقل الشاب إلى مستشفى العربي التخصصي في نابلس، وهو من سكان قرية كفر قدوم، ووصفت إصابته بالمتوسطة.



رام الله - دنيا الوطندهس مستوطن بمركبته، اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً عند الشارع الرئيسي في بلدة الفندق شرق قلقيلية.