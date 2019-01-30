مستوطن يدهس بمركبته شاباً في بلدة الفندق شرق قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
دهس مستوطن بمركبته، اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً عند الشارع الرئيسي في بلدة الفندق شرق قلقيلية.
دهس مستوطن بمركبته، اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً عند الشارع الرئيسي في بلدة الفندق شرق قلقيلية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الشاب هو ساري سمير فايز برهم (20 عاماً)، تم دهسه من قبل مستوطن، وهو يركب دراجة هوائية، في البلدة.
وأضافت: أنه تمّ نقل الشاب إلى مستشفى العربي التخصصي في نابلس، وهو من سكان قرية كفر قدوم، ووصفت إصابته بالمتوسطة.
وأضافت: أنه تمّ نقل الشاب إلى مستشفى العربي التخصصي في نابلس، وهو من سكان قرية كفر قدوم، ووصفت إصابته بالمتوسطة.
التعليقات