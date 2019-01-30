شؤون فلسطينية

مستوطن يدهس بمركبته شاباً في بلدة الفندق شرق قلقيلية

مستوطن يدهس بمركبته شاباً في بلدة الفندق شرق قلقيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دهس مستوطن بمركبته، اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً عند الشارع الرئيسي في بلدة الفندق شرق قلقيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الشاب هو ساري سمير فايز برهم (20 عاماً)، تم دهسه من قبل مستوطن، وهو يركب دراجة هوائية، في البلدة.

وأضافت: أنه تمّ نقل الشاب إلى مستشفى العربي التخصصي في نابلس، وهو من سكان قرية كفر قدوم، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

أخبار ذات صلة

&#34;سماح&#34; غادرت غزة لتستشهد في القدس.. عائلتها تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل جديدة

"سماح" غادرت غزة لتستشهد في القدس.. عائلتها تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل جديدة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

&#34;بتسيلم&#34; تُكذّب رواية &#34;الشاباك&#34; وتكشف تفاصيل استشهاد صالح البرغوثي

"بتسيلم" تُكذّب رواية "الشاباك" وتكشف تفاصيل استشهاد صالح البرغوثي

&#34;الخارجية&#34;: الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

"الخارجية": الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

&#34;الخارجية&#34;: الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

"الخارجية": الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

المالكي انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على تمتع فلسطين بالمسؤولية

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان

مركز الإنسان: شركات سياحة عالمية تُساهم مع الاحتلال بجرائم الاستيطان

الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم العديد من المشاريع التنموية

الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم العديد من المشاريع التنموية

الخضري يُناشد المانحين للوفاء بالتزاماتهم لإعمار 2000 منزل في غزة

الخضري يُناشد المانحين للوفاء بالتزاماتهم لإعمار 2000 منزل في غزة

منوعات

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من &#34;كرشه&#34; بطريقة غريبة

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من "كرشه" بطريقة غريبة

كيف أصبح الممثل الإيراني &#34;مصطفى&#34; بعد 10 سنوات من عرض &#34;يوسف الصديق&#34;؟

كيف أصبح الممثل الإيراني "مصطفى" بعد 10 سنوات من عرض "يوسف الصديق"؟

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

عربي

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

شاهد: تسجيل نادر لصدام حسين لآخر ما قاله بسجنه قبل الإعدام

شاهد: تسجيل نادر لصدام حسين لآخر ما قاله بسجنه قبل الإعدام

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر