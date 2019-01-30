صيدم: مستمرون رغم وقف الدعم الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، استمرار العمل بالبرامج التي سبق وأن دعمتها الحكومة الأمريكية، وتوقفت عن دعمها، جراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف التمويل الخاص بتلك البرامج وغيرها.جاء ذلك، خلال تكريم الوزير صيدم، اليوم، مديرة مشروع "اقرأ" القراءة في المراحل المبكرة، بفلسطين نانسي باركس؛ تقديراً لجهودها التي بذلتها في سبيل خدمة القطاع التعليمي.وفي هذا السياق، أشار صيدم إلى أن عجلة التعليم لن تقف أمام هذا القرار، الذي وصفه بالسياسي بامتياز، معرباً عن شكره وامتنانه لباركس على الجهود التي بذلتها في سبيل دعم التعليم، خاصة المساهمة في تعزيز مفهوم القراءة لدى الطلبة، متمنياً للمديرة باركس التوفيق في حياتها المهنية المستقبلية.كما أعرب الوزير في الوقت ذاته عن استياء المجتمع الفلسطيني، جراء هذه الخطوة، والتي لم تأتِ لعقاب السلطة الوطنية الفسطينية، وإنما لعقاب الأطفال والطلبة الأبرياء المستفيدين من هذه البرامج.من جهتها، أعربت باركس عن شكرها للوزير صيدم على هذه اللفتة الكريمة، مشيدةً بالجهود التي تبذلها وزارة التربية من أجل دعم الطلبة والأطفال، ورفدهم بالقيم والمعارف.وحضر مراسم التكريم، القائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية نيفين مصلح، والمدير في الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، رائد خليفة، ومسؤولة المتابعة والتقييم في المشروع، دينا حصري.