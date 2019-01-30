حماس تعقّب على استشهاد الفتاة سماح مبارك في القدس





وأكدت الحركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن"جريمة الاحتلال بإطلاق النار على الفتاة سماح زهير مبارك (16 عاماً) بالقرب من حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة، يؤكد على العقلية الإرهابية التي تحكم سلوك قوات الاحتلال في تعاملها مع شعبنا، وخاصة الأطفال والنساء".



وقالت: "إننا إذ ننعى الشهيدة مبارك، لنؤكد على أن الدماء الزكية التي يروي بها الشهداء أرضنا المباركة، ستكون وقوداً لمشعل الحرية، التي ستتحقق قريباً بصمود شعبنا وتضحياته، وإن انتهاكات حكومة الاحتلال المستمرة بحق شعبنا وأسرانا ومقدساتنا، والاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين على الأهالي، وممتلكاتهم في الضفة والقدس؛ ستواجه بمزيد من المقاومة والتحدي".

رام الله - دنيا الوطنعقّبت حركة (حماس) اليوم الأربعاء، على استشهاد الفتاة سماح زهير مبارك في القدس المحتلة، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها.