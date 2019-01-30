شؤون فلسطينية

"أمل أبو جيش" تُناشد الرئيس وماجد فرج: أعيدوا زوجي إلى وظيفته

"أمل أبو جيش" تُناشد الرئيس وماجد فرج: أعيدوا زوجي إلى وظيفته
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت السيدة أمل عبدالحليم أبو جيش مناشدة إلى الرئيس عباس و اللواء ماجد فرج "أبو بشار"، جاء نصها كالتالي:

"أنا أمل عبد الحليم أبو جيش، زوجة المدعو مطلق عبد السلام أبو جيش، والذي تم ترقين قيوده في جهاز المخابرات العامة، أتقدم إلى معاليكم بهذه المناشدة آملة منكم النظر بعين العطف إلى هذا القرار الذي يجعلني أنا وعائلتي وزوجي تحت خط الفقر، ورحمة القريب والبعيد، فهل تتركنا وأنتم أهل الرحمة والرشد والعطف على أبنائكم لقريب يتجهمنا أم بعيد لا يعلم عنا ويُطالبنا بديونه التي تراكمت علينا؟.

إن زوجي يعيل أسرة من ستة أفراد، ولدينا ابنة مُصابة بتليف رئوي حاد يعمل على رعايتها الصحية، حيث أنها تتطلب عناية صحية خاصة، وإننا في ظل هذا القرار فإننا لا نستطيع علاجها الذي يُكلف الكثير من المبالغ التي يتطلب مصاريف كبيرة، وكذلك أسرتي الكبيرة، وأنت تعرف الأوضاع المعيشية الصعبة في حال ظل الراتب، فكيف الحال بانعدامه؟ وكذلك فإن هناك ديون كبيرة وقروض للبنوك لا نستطيع سدادها في ظل هذا الوضع.

إنني أرى فيكم وفي شخصية سيادتكم الأب الحاني والعطوف على أبنائه، الرحيم بهم وبما أصابهم، لذلك فإني أتقدم بهذه المناشدة من أجل أبنائي وأسرتي وكلي أمل وثقة بأنكم أهل للرحمة والعطف.

كلي أمل وثقة بمعاليكم في العمل على سد رمق هؤلاء الأطفال اللذين بدأو بالسؤال عن وظيفة والدهم وسبب فصله من العمل، مما أثار فيهم مشاعر الحزن والألم.

إنني آمل منكم إنصاف زوجي وإرجاعه إلى وظيفته من أجل مساعدة عائلتي على العيش بكرامة، ومعالجة ابنتي المريضة، سدد الله خطاكم ووفقكم لما فيه الخير".

للتواصل / 
0598166517

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