وزير الاتصالات والوفد الإستوني يستعرضان المشاريع التكنولوجية المشتركة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور علام موسى، بمسؤولة ملف آسيا وأفريقيا وأستراليا وأميركيا اللاتينية في وزارة الخارجية الإستونية، السفيرة انغريد آمر، اليوم في مقر الوزارة برام الله.وضم الوفد الإستوني المبعوثة الخاصة لإستونيا في فلسطين، ومسؤولة ملف التطوير والتعاون والدعم الإنساني، ومديرة مكتب الشرق الأوسط في الدائرة السياسية في الخارجية الإستونية، وذلك في زيارة لفلسطين من أجل بحث ملفات التعاون المشترك، والدعم المستمر لفلسطين، فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.واستعرض د. موسى، خلال اللقاء ملفات العمل المشترك ومبادرات التعاون بين الجانبين لتطوير العمل، وتعزيز التعاون لاسيما برنامج الحكومة الإلكترونية، وبحث سبل تطوير العلاقات والاتفاق على استمرار الدعم المقدم للمشاريع خلال العام 2019، مثمناً دور إستونيا ودعمها لفلسطين، والذي ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات الإلكترونية في فلسطين.وقدم الشكر لإستونيا على جهودها الحثيثة، والتي تبذلها في سبيل العمل لإنجاح الحكومة الإلكترونية، من خلال تدريب الكوادر الفلسطينية لإكسابهم معرفة أوسع بطبيعة التجربة الإستونية التي نجحت في هذا المجال، مما يسهل تطبيقها بما يخدم المواطن الفلسطيني، ويخفف عنه عبء إجراء العديد من المعاملات الحكومية.وأشار موسى إلى الخطوات التي تبذلها الوزارة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لتذليل كافة العقبات والمعيقات، من خلال إجراء الدراسات والتحليلات لواقع الخدمات المقدمة وإمكانية تطويرها والخطط المستقبلية لإجراء التطوير اللازم عليها، ومواكبة آخر التطورات، والاستفادة من مختلف التجارب العالمية، ومن ضمنها التجربة الإستونية الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية.بدورها، عبّرت السفيرة انغريد آمر عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر، شاكرة لوزارة الاتصالات، جهودها وحرصها على استمرار التعاون والشراكة، ورحبت بالتعاون المثمر بين الطرفين الفلسطيني، والإستوني في المجالات الفنية والتقنية، بما يمثله من تطوير للمؤسسات الفلسطينية لاسيما تقنياً.