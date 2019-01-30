شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات والوفد الإستوني يستعرضان المشاريع التكنولوجية المشتركة

وزير الاتصالات والوفد الإستوني يستعرضان المشاريع التكنولوجية المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور علام موسى، بمسؤولة ملف آسيا وأفريقيا وأستراليا وأميركيا اللاتينية في وزارة الخارجية الإستونية، السفيرة انغريد آمر، اليوم في مقر الوزارة برام الله.

وضم الوفد الإستوني المبعوثة الخاصة لإستونيا في فلسطين، ومسؤولة ملف التطوير والتعاون والدعم الإنساني، ومديرة مكتب الشرق الأوسط في الدائرة السياسية في الخارجية الإستونية، وذلك في زيارة لفلسطين من أجل بحث ملفات التعاون المشترك، والدعم المستمر لفلسطين، فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض د. موسى، خلال اللقاء ملفات العمل المشترك ومبادرات التعاون بين الجانبين لتطوير العمل، وتعزيز التعاون لاسيما برنامج الحكومة الإلكترونية، وبحث سبل تطوير العلاقات والاتفاق على استمرار الدعم المقدم للمشاريع خلال العام 2019، مثمناً دور إستونيا ودعمها لفلسطين، والذي ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات الإلكترونية في فلسطين.

وقدم الشكر لإستونيا على جهودها الحثيثة، والتي تبذلها في سبيل العمل لإنجاح الحكومة الإلكترونية، من خلال تدريب الكوادر الفلسطينية لإكسابهم معرفة أوسع بطبيعة التجربة الإستونية التي نجحت في هذا المجال، مما يسهل تطبيقها بما يخدم المواطن الفلسطيني، ويخفف عنه عبء إجراء العديد من المعاملات الحكومية.

وأشار موسى إلى الخطوات التي تبذلها الوزارة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لتذليل كافة العقبات والمعيقات، من خلال إجراء الدراسات والتحليلات لواقع الخدمات المقدمة وإمكانية تطويرها والخطط المستقبلية لإجراء التطوير اللازم عليها، ومواكبة آخر التطورات، والاستفادة من مختلف التجارب العالمية، ومن ضمنها التجربة الإستونية الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية.

بدورها، عبّرت السفيرة انغريد آمر عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر، شاكرة لوزارة الاتصالات، جهودها وحرصها على استمرار التعاون والشراكة، ورحبت بالتعاون المثمر بين الطرفين الفلسطيني، والإستوني في المجالات الفنية والتقنية، بما يمثله من تطوير للمؤسسات الفلسطينية لاسيما تقنياً.

أخبار ذات صلة

مستوطن يدهس بمركبته شاباً في بلدة الفندق شرق قلقيلية

مستوطن يدهس بمركبته شاباً في بلدة الفندق شرق قلقيلية

صيدم: مستمرون رغم وقف الدعم الأمريكي

صيدم: مستمرون رغم وقف الدعم الأمريكي

عشراوي: على المجتمع الدولي ومؤسساته عدم منح الاحتلال ترخيصًا لارتكاب أعماله

عشراوي: على المجتمع الدولي ومؤسساته عدم منح الاحتلال ترخيصًا لارتكاب أعماله

حماس تعقّب على استشهاد الفتاة سماح مبارك في القدس

حماس تعقّب على استشهاد الفتاة سماح مبارك في القدس

فتوح: لجنة الحوار مُستمرة في لقاءاتها مع فصائل المنظمة

فتوح: لجنة الحوار مُستمرة في لقاءاتها مع فصائل المنظمة

&#34;أمل أبو جيش&#34; تُناشد الرئيس وماجد فرج: أعيدوا زوجي إلى وظيفته

"أمل أبو جيش" تُناشد الرئيس وماجد فرج: أعيدوا زوجي إلى وظيفته

موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي

موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي

الحكم المحلي ومؤسسة (GIZ) تبحثان استمرار دعم المشاريع لقطاع الحكم المحلي

الحكم المحلي ومؤسسة (GIZ) تبحثان استمرار دعم المشاريع لقطاع الحكم المحلي

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

مستوطن يدهس بمركبته شاباً في بلدة الفندق شرق قلقيلية

مستوطن يدهس بمركبته شاباً في بلدة الفندق شرق قلقيلية

صيدم: مستمرون رغم وقف الدعم الأمريكي

صيدم: مستمرون رغم وقف الدعم الأمريكي

عشراوي: على المجتمع الدولي ومؤسساته عدم منح الاحتلال ترخيصًا لارتكاب أعماله

عشراوي: على المجتمع الدولي ومؤسساته عدم منح الاحتلال ترخيصًا لارتكاب أعماله

حماس تعقّب على استشهاد الفتاة سماح مبارك في القدس

حماس تعقّب على استشهاد الفتاة سماح مبارك في القدس

فتوح: لجنة الحوار مُستمرة في لقاءاتها مع فصائل المنظمة

فتوح: لجنة الحوار مُستمرة في لقاءاتها مع فصائل المنظمة

&#34;أمل أبو جيش&#34; تُناشد الرئيس وماجد فرج: أعيدوا زوجي إلى وظيفته

"أمل أبو جيش" تُناشد الرئيس وماجد فرج: أعيدوا زوجي إلى وظيفته

وزير الاتصالات والوفد الإستوني يستعرضان المشاريع التكنولوجية المشتركة

وزير الاتصالات والوفد الإستوني يستعرضان المشاريع التكنولوجية المشتركة

موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي

موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي

منوعات

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من &#34;كرشه&#34; بطريقة غريبة

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من "كرشه" بطريقة غريبة

كيف أصبح الممثل الإيراني &#34;مصطفى&#34; بعد 10 سنوات من عرض &#34;يوسف الصديق&#34;؟

كيف أصبح الممثل الإيراني "مصطفى" بعد 10 سنوات من عرض "يوسف الصديق"؟

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

عربي

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

شاعر شيعي يمتدح صدام حسين

شاعر شيعي يمتدح صدام حسين

السعودية تُلاحق 126 موظفًا بتهمة الفساد

السعودية تُلاحق 126 موظفًا بتهمة الفساد