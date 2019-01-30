موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي

رام الله - دنيا الوطنواصل موظفو المعاهد الأزهرية، في مدينة غزة، الاحتجاجات، لليوم الخامس علي التوالي، مؤكدين أن الاحتجاجات، ستتواصل حتى استجابة إدارة المعاهد الأزهرية.وقال المحتجون: على الرغم مما يمارسه العميد من تضليل إعلامي، وتزييف للحقائق، وتغييب لمنطق الحوار والعقل، وممارسة سياسة التهديد بالفصل وقطع الرواتب، ومنعه للمدرسين المحتجين من التوقيع في كشف الحضور واإنصراف، فإن الفعاليات مازالت مستمرة.بدوره، نفى عماد حمتو رئيس المعاهد الأزهرية، أن يكون هناك اعتداء من أمن الشرطة على المدرسين في المعاهد الأزهرية، أو حتى تدخلهم في أي شيء.وقال حمتو لـ "دنيا الوطن": "كل الأمور في معهد الأزهر مفتوحة، والدراسة منتظمة، ليس كل ما يصدر من بيانات يتم نشره، هناك مكتب رئيس للمعهد، مفتوح ويستقبل كل الشكاوى".