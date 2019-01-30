الحكم المحلي ومؤسسة (GIZ) تبحثان استمرار دعم المشاريع لقطاع الحكم المحلي

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع مديرة برنامج الاصلاح في الحكم المحلي في مؤسسة (GIZ) د. كاثرين لورنز، استمرار دعم المشاريع لقطاع الحكم المحلي خلال المرحلة المقبلة.جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب الوزير اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات د. توفيق البديري، ونائب مدير البرنامج في مؤسسة (GIZ) جهاد الشخشير.واستعرضت كاثرين طبيعة الدعم المقدم من البرنامج لقطاع الحكم المحلي خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث سيدعم البرنامج عدداً من المشاريع المتعلقة بالمساءلة المجتمعية، وتدريب الطواقم، ودعم مشاريع الصندوق، بالإضافة إلى مشاريع النوع الاجتماعي وغيرها.بدوره، أشاد الأعرج بالدعم المقدم من الحكومة الالمانية لقطاع الحكم المحلي، كما أثنى على دعم مؤسسة (GIZ) للعديد من المشاريع والبرامج الهامة والتي كان لها بالغ الأثر في تطوير العديد من الجوانب الإدارية والفنية في القطاع بشكل عام.وفي سياق متصل، التقى وكيل الوزارة محمد حسن جبارين مع مديرة البرنامج ونائبها، واطلع على طبيعة الدعم المقدم خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمؤسسة من أجل انجاز البرامج وتنفيذ المشاريع المتفق عليها.