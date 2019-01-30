شؤون فلسطينية

فتح لأبو مرزوق: أنتم أصلًا لستم مدعوين للانضمام لحكومة المنظمة

فتح لأبو مرزوق: أنتم أصلًا لستم مدعوين للانضمام لحكومة المنظمة
رام الله - دنيا الوطن
ردّت حركة فتح اليوم الأربعاء، على تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، التي تحدث من خلالها عن أن الحكومة المقرر تشكيلها من فصائل منظمة التحرير، هي حكومة "فيشي".


وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في فتح، منير الجاغوب: "أنتم لستم مدعوين للمشاركة في حكومة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لأنكم ومنذ خرجتم للوجود، ترفضون الانضمام للمنظمة، وتتعاملون معها بحقد أسود وتطرحون أنفسكم بديلاً عنها".

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ساهمت حركتكم في المشاورات التي أدت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ولم تتحدثوا حينها عن فيشي ولا غيره، ورغم مشاركتكم في تشكيل الحكومة إلا أن سياستكم التخريبية قد تسببت في تعطيل عملها، فلا تستغربوا إقالتها".

وتابع الجاغوب: "لن نتسابق معك في كيل الاتهامات، فاللغة التي تستخدمها أنت هي استمرار لمفردات التخوين التي تكيلونها بلا حساب، ضد كل من يختلف معكم، ويرفض انقلابكم على الشرعية وتساوقكم مع (صفقة القرن)"، وفق تعبيره.

وقبِل الرئيس محمود عباس، مساء الثلاثاء، استقالة حكومة الوفاق الوطني، وكلّفها بتسيير الأعمال، حتى تشكيل حكومة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الرئيس سيبدأ المشاورات، لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.

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