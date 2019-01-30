الاحتلال يُؤجل محاكمة خمسة أسرى من حزما

رام الله - دنيا الوطنأجلت محكمة الاحتلال العسكرية، أمس الثلاثاء، محاكمة عدد من الأسرى من بلدة حزما شرق القدس المحتلة.وقال مكتب إعلام الأسرى: إن محكمة الاحتلال، أجلت محاكمة كل من الأسرى: سراج علي عيسى الخطيب، وأحمد محمد الخطيب، ومحمد إدريس، إلى السابع عشر من آذار/ مارس المقبل، كما أجلت محاكمة الأسيرين رشدي ياسر كنعان، وعامر عبد ربه الخطيب، إلى السادس من شباط/ فبراير المقبل.ويقبع العشرات من أبناء بلدة حزما في سجون الاحتلال بينهم فتية، حيث يتهمهم الاحتلال برشق الحجارة صوب مركبات المستوطنين على الشارع الاستيطاني المقام على أراضيها.وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال مساء أمس، عن شابين وابنة عمهما من قرية حزما، بعد اعتقالهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.