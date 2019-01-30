الحمد الله يُطلع وفدَ منظمة أطباء بلا حدود على انتهاكات الاحتلال

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفداً من منظمة (أطباء بلا حدود)، برئاسة رئيسة المجلس الدولي للمنظمة، د. جوان ليو.





وأطلع الحمد الله، الوفد على آخر المستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، ووضع القطاع الصحي في فلسطين، والتطورات التي شهدها، وجهود الحكومة في رفد هذا القطاع، لاسيما توطين الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ما تقدمه في قطاع غزة، تجاه أبناء شعبنا، خاصة توريد الأدوية والتحويلات الطبية، والعديد من الالتزامات الأخرى.





وطالب رئيس الوزراء، المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف انتهاكاتها، وخرقها المستمر للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية، داعياً المنظمة في هذا السياق إلى تكثيف عملها وأنشطتها الصحية بالمناطق المسماة (ج).





وثمن الحمد الله، جهود منظمة أطباء بلا حدود، ودورهم في تطوير القطاع الصحي في فلسطين، على مدار 30 عاماً من عملهم في دعم أبناء شعبنا.

رام الله - دنيا الوطن