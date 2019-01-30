شؤون فلسطينية

أم تُناشد "توفيق أبو نعيم" بتسهيل سفرها لرؤية نجلها الذي يُصارع الموت وحيداً بالسعودية

أم تُناشد "توفيق أبو نعيم" بتسهيل سفرها لرؤية نجلها الذي يُصارع الموت وحيداً بالسعودية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت المواطنة باسمة محمود الشويخ، مناشدة عاجلة للسيد اللواء توفيق أبو نعيم، وأبو الشيماء نوفل، بمساعدتها تسهيل سفرها مع ابنتها وزوجها.

وقالت المُواطنة في مناشدتها: "نريد الاطمئنان على ابننا إبراهيم المقيم في السعودية، بعد تعرضه لحادث سير، ولا يزال يمكث في مستشفيات المملكة، وحالته تزداد سوءاً".

وأضافت: "نُناشد الضمائر الحية بمساعدتنا وتسهيل سفرنا قبل أن نسمع خبراً لا يسرنا عن نجلنا البكر الذي نستعد لزفافه منتصف العام الحالي".

وختمت: "نعلم جيداً حجم الازمة والتكدس للمسافرين الراغبين للسفر، لكن حاجتنا الماسة له دون ترتيب تجعلها نناشد فيكم الانسانية، من أجل الإطمئنان على حياة إبننا الذي قد لا نراه مرة أخرى".

أرقام الهوايا:

- الأب  زكريا حسن الشويخ ( 919037093) 

-الأم/ باسمة محمود الشويخ (910550766 )

-الأخت / مريم زكريا الشويخ (400104766) 

للتواصل / 0598321004

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