شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد وشتم لسيدة عبر (فيسبوك)

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد وشتم لسيدة عبر (فيسبوك)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة ملابسات قضية تهديد وشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك) طالت إحدى السيدات من سكان محافظة جنين.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها إحدى السيدات من سكان محافظة جنين لفرع شرطة المباحث العامة، حول قيام مجهول بإرسال رسائل لها، تتضمن تهديداً وشتماً عبر تطبيق (مسنجر) الخاص بها.

وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة المباحث العامة، تم حصر الاشتباه بشخصين من سكان المحافظة، وتم إلقاء القبض عليهما، وضبط جهاز الخليوي، الذي أرسلت منه الرسائل.

وأكد البيان، بأنه تم إحالة المشتبه بهما، والمضبوطات، إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

أخبار ذات صلة

الحكم المحلي ومؤسسة (GIZ) تبحثان استمرار دعم المشاريع لقطاع الحكم المحلي

الحكم المحلي ومؤسسة (GIZ) تبحثان استمرار دعم المشاريع لقطاع الحكم المحلي

الاحتلال يُؤجل محاكمة خمسة أسرى من حزما

الاحتلال يُؤجل محاكمة خمسة أسرى من حزما

الحمد الله يُطلع وفدَ منظمة أطباء بلا حدود على انتهاكات الاحتلال

الحمد الله يُطلع وفدَ منظمة أطباء بلا حدود على انتهاكات الاحتلال

أم تُناشد &#34;توفيق أبو نعيم&#34; بتسهيل سفرها لرؤية نجلها الذي يُصارع الموت وحيداً بالسعودية

أم تُناشد "توفيق أبو نعيم" بتسهيل سفرها لرؤية نجلها الذي يُصارع الموت وحيداً بالسعودية

أبو مرزوق لفتح: من قال لكم إن حماس ستشارك بحكومة &#34;فيشي&#34; المقبلة

أبو مرزوق لفتح: من قال لكم إن حماس ستشارك بحكومة "فيشي" المقبلة

مجدلاني ندعو الأحزاب الاشتراكية والدول لإعادة النظر بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال

مجدلاني ندعو الأحزاب الاشتراكية والدول لإعادة النظر بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال

أبو العرادات فصائل منظمة التحرير ترحب بقرار تشكيل حكومة فصائلية

أبو العرادات فصائل منظمة التحرير ترحب بقرار تشكيل حكومة فصائلية

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

الحكم المحلي ومؤسسة (GIZ) تبحثان استمرار دعم المشاريع لقطاع الحكم المحلي

الحكم المحلي ومؤسسة (GIZ) تبحثان استمرار دعم المشاريع لقطاع الحكم المحلي

الاحتلال يُؤجل محاكمة خمسة أسرى من حزما

الاحتلال يُؤجل محاكمة خمسة أسرى من حزما

الحمد الله يُطلع وفدَ منظمة أطباء بلا حدود على انتهاكات الاحتلال

الحمد الله يُطلع وفدَ منظمة أطباء بلا حدود على انتهاكات الاحتلال

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد وشتم لسيدة عبر (فيسبوك)

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد وشتم لسيدة عبر (فيسبوك)

مجدلاني ندعو الأحزاب الاشتراكية والدول لإعادة النظر بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال

مجدلاني ندعو الأحزاب الاشتراكية والدول لإعادة النظر بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال

أبو العرادات فصائل منظمة التحرير ترحب بقرار تشكيل حكومة فصائلية

أبو العرادات فصائل منظمة التحرير ترحب بقرار تشكيل حكومة فصائلية

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

قيادي في جبهة النضال الشعبي يؤكد مشاركتها في الحكومة الجديدة

قيادي في جبهة النضال الشعبي يؤكد مشاركتها في الحكومة الجديدة

منوعات

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من &#34;كرشه&#34; بطريقة غريبة

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من "كرشه" بطريقة غريبة

كيف أصبح الممثل الإيراني &#34;مصطفى&#34; بعد 10 سنوات من عرض &#34;يوسف الصديق&#34;؟

كيف أصبح الممثل الإيراني "مصطفى" بعد 10 سنوات من عرض "يوسف الصديق"؟

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

عربي

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

شاعر شيعي يمتدح صدام حسين

شاعر شيعي يمتدح صدام حسين

السعودية تُلاحق 126 موظفًا بتهمة الفساد

السعودية تُلاحق 126 موظفًا بتهمة الفساد