الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد وشتم لسيدة عبر (فيسبوك)

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة ملابسات قضية تهديد وشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك) طالت إحدى السيدات من سكان محافظة جنين.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها إحدى السيدات من سكان محافظة جنين لفرع شرطة المباحث العامة، حول قيام مجهول بإرسال رسائل لها، تتضمن تهديداً وشتماً عبر تطبيق (مسنجر) الخاص بها.وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة المباحث العامة، تم حصر الاشتباه بشخصين من سكان المحافظة، وتم إلقاء القبض عليهما، وضبط جهاز الخليوي، الذي أرسلت منه الرسائل.وأكد البيان، بأنه تم إحالة المشتبه بهما، والمضبوطات، إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.