اعتقال ثلاثة عراقيين خططوا لهجوم بالقنابل في ألمانيا

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الألمانية، ثلاثة عراقيين "لم يتم الكشف عن هوياتهم"، بدعوى الاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجوم إرهابي بالقنابل.ووفق موقع (شبيغل أون لاين)، فقد قال: إن العراقيين الثلاثة، اعتقلوا في وقت مبكر من صباح الأربعاء، قرب بلدة ديتمارشين، الواقعة في ولاية شليزفيغ هولشتاين شمال ألمانيا.بدورها، أكدت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية دانييلا كيس، أن رجال الشرطة الفيدرالية منخرطون في عملية مع شرطة الولاية، وأشارت إلى الادعاء العام للحصول على مزيد من التفاصيل.