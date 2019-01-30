مجدلاني ندعو الأحزاب الاشتراكية والدول لإعادة النظر بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، خلال كلمته أمام مؤتمر مجلس الاشتراكية الدولية المنعقد بمدينة سان ديمينغو في جمهورية الدومينيكان، ندعو كافة الأحزاب الاشتراكية الحاكمة، والدول إلى إعادة النظر بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، التي لا تحترم الشرعية والقانون الدولي وتواصل احتلالها وارتكابها الجرائم ضد شعب تحت الاحتلال.وأضاف مجدلاني: إن الموقف الفلسطيني الرسمي معروف لدى الجميع، فمن يريد السلام عليه أن يفهم ويدرك أن السلام قائم على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، مؤكداً أن القدس ليست معروضة للبيع.وتابع مجدلاني: إن اعتراف إدارة ترامب بالقدس كعاصمة للاحتلال، ونقل سفارتها إليها هو عمل غير شرعي وغير قانوني حسب القرار رقم 478 وقرارات الشرعية الدولية، المعاهدات الدولية، وعلى رأسها معاهدة جنيف ومعاهدة روما.وقال: إن الإدارة الأمريكية قطعت المساعدات المالية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن المشافي الموجودة في القدس والتي تقدم خدماتها الصحية للمواطنين الفلسطينيين، إضافه لوقف المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين المنظمة الأممية التي تعتني باللاجئيين الفلسطينيين، إن هذه الإدارة لم تكتفِ بكل هذه الأفعال، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث تعاونت وما زالت تتعاون مع دولة الاحتلال ضد شعبنا، وعلى حساب مؤسساتنا الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط القانون والشرعية الدولية، فهي قتلت أي محاولة وأي فرصة وإمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل لأنها تريد أن تفرض مشروعها فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار حقوقنا المشروعة والمعترف بها من قبل القانون الدولي والشرعية الدولية وغير القابلة للتصرف.وأكد، أن الولايات المتحدة، حذفت من لغتها كلمة الاحتلال، وأن سفيرها في إسرائيل ديفد فريدمان، أسس الأفكار والأيدولوجية الأمريكية الحديثة، حيث إنه يدعم ويساند الحكومة العنصرية المتطرفة الإسرائيلية، وبهذه الأعمال تصبح أمريكا شريك الاحتلال، الذي يسلب أرضنا وحقوقنا المشروعة والمعترف بها من قبل القانون الدولي والشرعية الدولية.وأشار أمام الأحزاب الاشتراكية إننا نطالب بضرورة تأمين الحماية الدولية لشعبنا في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وخاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي وبشكل خاص التصعيد العسكري الذي تقوم به دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومؤسساتنا الوطنية، لذلك فإن الحماية الدولية أصبحت ملحة وضرورية للغاية.ودعا مجدلاني الأحزاب الاشتراكية إلى زيارة دولة فلسطين والاطلاع عن قرب على الاعتداءات والإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال، والتي من خلالها تعمل على تدمير قيام الدولة الفلسطينية، وخلق واقع على الأرض، عبر تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وتعزيز خطاب الكراهية والتشجيع على القتل.واختتم مجدلاني: إن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية يواجهون ويصمدون أمام أكبر وأضخم قوة في العالم، وهي امريكا كما تعلمون، ونحن شعب مسالم ويعشق الحياة والحرية، شعب فخور بتاريخه وثقافته، نحن نطلب مساعدة ودعم جميع دول العالم الحر للوقوف بجانبنا، ودعم قضيتنا المركزية العادلة، ورغم أن أمريكا تستعمل سياسه التهديد والوعيد ضدنا، لكي تمرر ما تدعيه صفقه القرن.ويذكر، أن مجدلاني يشارك بالمؤتمر بعد قبول عضوية جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضواً استشارياً بالاشتراكية الدولية في حزيران/ يونيو العام الماضي.