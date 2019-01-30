شؤون فلسطينية

أبو العرادات فصائل منظمة التحرير ترحب بقرار تشكيل حكومة فصائلية

أبو العرادات فصائل منظمة التحرير ترحب بقرار تشكيل حكومة فصائلية
أبو العرادات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان، فتحي أبو العرادات، عن ترحيب فصائل منظمة التحرير، بقرار تشكيل حكومة فصائلية من منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة.

وأكد أبو العرادات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل منظمة التحرير والشخصيات المستقلة حتى تتحمل مسؤولياتها كاملة في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات.

من جهة ثانية، قال أبو العرادات: إن اجتماع لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني، تمخضت عنه مفاهيم محددة حول تعريف اللاجئ، وذلك تمهيداً للقاء المرتقب بين سبعة ممثلين عن فصائل منظمة التحرير، والسفير الفلسطيني، أِشرف دبور، من جهة، 
والفصائل اللبنانية والكتائب والحكومة اللبنانية من جهة أخرى.

وأوضح أبو العرادات، أن الترتيبات قائمة لعقد هذا اللقاء، الذي سيناقش المشاركون فيه ورقة عمل حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأوضاعهم المعيشية في لبنان، استناداً للتشريعات التي أقرها القانون اللبناني، لاسيما ما يتعلق بعمل الأجانب، وحرية التنقل، وحقهم في التملك.

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