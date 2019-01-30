قيادي في جبهة النضال الشعبي يؤكد مشاركتها في الحكومة الجديدة



وأشار طهبوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، إلى أن الحوار القائم مع كل الفصائل الوطنية لتشكيل حكومة جديدة، متوافق عليه، للعمل على إجراء انتخابات قادمة.



وكان نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، قال: إن حوارات تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، والتي انطلقت أمس الثلاثاء مع فصائل منظمة التحرير، ستنتهي في غضون أيام.



وأوضح العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، أن اللجنة المشكلة من اللجنة المركزية لحركة فتح، عقدت أمس مشاورات بشأن ملف تشكيل الحكومة مع فصائل المنظمة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، فضل طهبوب، مشاركة الجبهة في الحكومة الجديدة، مؤكداً أن ذلك يأتي امتثالاً لقرار منظمة التحرير، باعتبارها المؤسسة التي تحافظ على القرار الفلسطيني الموحد.