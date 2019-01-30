إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية بالقدس





رام الله - دنيا الوطنأصيبت فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذ عملية، شرقي مدينة القدس.وقالت مصادر إسرائيلية، إن الجنود الإسرائيليين، أطلقوا النار، على فتاة فلسطينية، حاولت تنفيذ عملية، عند حاجز الزعيم شرقي القدس.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تم منع طواقمنا من الوصول للمصابة التي أطلق عليها النار على حاجز زعيم قرب القدس.يتبع..