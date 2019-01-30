أول فصيل فلسطيني يُعلن مشاركته في الحكومة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنأعلن أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف عن مشاركة جبهته في الحكومة الجديدة المقبلة، والتي ستشكل من فصائل منظمة التحرير؛ لمواجهة كل التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية.وقال أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن الانغلاق في ملف المصالحة والانسداد في الأفق السياسي، يحتم علينا الذهاب لحكومة تجمع فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، مهمتها التمهيد للانتخابات المقبلة، وتعزيز صمود شعبنا؛ للنهوض بأعباء مواجهة الاحتلال.وكان نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، قال: إن حوارات تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، والتي انطلقت أمس الثلاثاء مع فصائل منظمة التحرير، ستنتهي في غضون أيام.وأوضح العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، أن اللجنة المشكلة من اللجنة المركزية لحركة فتح، عقدت أمس مشاورات بشأن ملف تشكيل الحكومة مع فصائل المنظمة.