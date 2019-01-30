عياش يصف قرار الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي بالشجاع

رام الله - دنيا الوطناعتبر الدكتور محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، القرار الرئاسي، الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتباراً من تاريخه بالقرار الوطني والشجاع.وأكد عياش، أن هذا القرار، يبرهن أن الرئيس محمود عباس، أقرب إلى نبض الشارع ومتطلباته، ويدل على حكمته وحرصه على أن تلبي القرارات الصادرة حاجة الجماهير ومتطلباتها.وقال عياش: "إن هذا القرار ليس فقط استجابة من سيادة الرئيس لمطالب شرائح واسعة ومهمة من أبناء شعبنا الفلسطيني، وإنما إعطاء فرصة لحوار جدي لمكونات الشركاء الاجتماعيين حول القضايا الخلافية، ولقطع الطريق على بعض الأطراف التي كانت تحاول استغلال هذه المواقف للوصول لأبعاد أخرى".ودعا إلى الالتفاف حول قيادة شعبنا، وعلى رأسها الرئيس، وهي تجابه المخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة للنيل من إرادة شعبنا بالتحرر، والانعتاق من نير الاحتلال.