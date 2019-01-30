عاجل

  • روحاني: إيران تواجه أصعب أزمة اقتصادية منذ 40 عاما بسبب العقوبات الأميركية

  • السلطات الألمانية: القبض على 3 عراقيين بتهمة التخطيط لشن هجوم

شؤون فلسطينية

بحكومة المنظمة.. هل يحتفظ الرئيس عباس بمنصب رئيس الوزراء لنفسه؟

بحكومة المنظمة.. هل يحتفظ الرئيس عباس بمنصب رئيس الوزراء لنفسه؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أثارت تقديم حكومة التوافق الفلسطينية، والتي شكلت وفق اتفاق الشاطئ عام 2014 استقالتها، تكهنات واسعة بين شرائح المجتمع الفلسطيني، حول شكل الحكومة المقبلة، والشخصيات التي ستكون ضمنها، وتحديداً رئيس الوزراء، خاصة في ظل تداول العديد من الأسماء للمنصب.

وحسب قيادات فلسطينية، فإن مشاورات انطلقت بين فصائل منظمة التحرير لتشكيل حكومة فلسطينية قيل إنها حكومة سياسية مهمتها التصدي لـ (صفقة القرن) وإجراء الانتخابات بما يضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني، فيما لم تحدد الشخصية التي ستقود هذه الحكومة، وسط تساؤلات حول إمكانية احتفاظ الرئيس محمود عباس بالمنصب لنفسه، وتعيين نائبين له من الضفة الغربية وقطاع غزة لتسيير أمور الحكومة.

وأمس الثلاثاء، قدم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، استقالة حكومته للرئيس محمود عباس، الذي قبلها بدوره، وكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، في حين شكلت اللجنة المركزية لحركة فتح لجنة لإجراء مشاورات مع فصائل المنظمة لتشكيل الحكومة.

وفيما يتعلق باحتفاظ الرئيس عباس بالمنصب لنفسه، قال المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، إن ذلك ممكن بدرجة كبيرة على غرار تولي الرئيس الراحل ياسر عرفات رئاسة العديد من الحكومات، كما أن هناك سابقات فلسطينية، بتولي أعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة رئاسة الحكومة.

وأوضح عوض، أن رئيس السلطة في الحالة الفلسطينية له الكثير من المناصب، وبالتالي من الممكن أن يُقرر الرئيس عباس الاحتفاظ بالمنصب لنفسه، ويضع نواباً له في الضفة وغزة لمتابعة العمل اليومي، مضيفاً: "هذا مخرج للتجاذبات وللجدل والنقاش ويخفف التوتر والحسابات الحزبية والشخصية".

وأشار إلى أن الرئيس عباس شخصية تاريخية، وآخر المؤسسين، وبالتالي سيتخطى الجدل، ويحدث توازناً في الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء، منوهاً إلى أن ذلك سيزيد على الرئيس الأعباء وهذا عامل يمكن أن يغير التوازنات، وهناك احتمال كبير ومخرج سليم لتشكيل الحكومة، وبالتالي من الممكن أن تقبل حماس بهذا الخيار.

من ناحيته، قال المحلل السياسي جهاد حرب، إن المرجح أن يتوجه الرئيس عباس لتكليف شخصية من اللجنة المركزية لحركة فتح أو مستقلة لتشكيل الحكومة المقبلة، مضيفاً: "لا أعتقد أن الرئيس عباس يفكر بذلك، أولاً: لأنه يتعارض مع القانون الأساسي، وثانياً: لأنه لا يقوم بعملية متابعة يومية لعمل الحكومة".

وأضاف: "الحديث عن حكومة فصائلية لديها ثلاثة خيارات رئيسية وهي: إما أحد أعضاء اللجنة المركزية لفتح، أو رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله، أو شخصية عامة أخرى يختارها الرئيس عباس"، معتبراً أن احتفاظ الرئيس عباس بالمنصب لنفسه احتمال ضعيف، ولكن لا يمكن نفيه.

وتابع: "أعمال الحكومة تحتاج لمتابعة يومية، والرئيس في حالة انشغال يومي بالظروف السياسية الداخلية والخارجية، وحتى الآن لا يستطيع أحد تقدير من هو المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة المقبلة لأنه يعتمد على رأي الرئيس شخصياً، واعتقد أن محمد اشتية كعضو لجنة مركزية، هو الأوفر حظاً إلى جانب الدكتور رامي الحمد الله كشخصية عامة، أو الدكتور محمد مصطفى".

وأكمل: "هذه تكهنات وبتقديري صاحب القرار الأخير والنهائي الرئيس عباس، ولن يكشف عن نواياه أو توجهاته في أي احتمال سيذهب".

في ذات السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني: إن هذه المسألة تخضع للرئيس عباس، ولكن بهذه الحالة ستكون كل السلطات تحت يده في ظل واقعه الصحة وعمره، مشيراً إلى أن ذلك لا يمكن أن يكون منطقياً، خاصة وأن فتح تحتاج إلى إحداث حالة استقرار، وإيجاد شخصية من اللجنة المركزية لقيادة المرحلة المقبلة.

وأضاف الدجني: "هذا الاحتمال يكاد يكون منعدم إلا في حالة واحدة إذا لم يكن هناك توافق داخل فتح على الملف، وبالتالي يكون ذلك مدخلاً لإنهاء أزمة، وأنا لا أميل إلى هذا الخيار بالمطلق"، لافتاً إلى أن هذا التوجه، يتطلب تحول النظام السياسي لنظام برلماني ومواقف وطنية.

وبين الدجني، أن الواقع الصعب يجعل ذلك بعيداً، ووجود شخصية غير الرئيس عباس الأكثر ترجيحاً، وهذا لن يكون إلا لكل أزمة فلسطينية، خاصة أن حماس لن تقبل بقيادة أي شخصية من فتح رئاسة الحكومة، مبيناً أن أكثر الشخصيات التي يمكن أن تقود الحكومة في الوقت الراهن الدكتور محمد اشتية.

واستطرد: "سر قوة محمد اشتية في ضعفه باللجنة المركزية، بمعنى أنه تربطه علاقات دولية وعربية جيدة، ومع كل أقطاب اللجنة المركزية، وأيضاً حركة حماس ولديه اتصالات معها، ومع كل التيارات، ويمكن أن يكون نقطة حل، ونقطة اختراق لأي حكومة مقبلة".

أخبار ذات صلة

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

قيادي في جبهة النضال الشعبي يؤكد مشاركتها في الحكومة الجديدة

قيادي في جبهة النضال الشعبي يؤكد مشاركتها في الحكومة الجديدة

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية بالقدس

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية بالقدس

جبهة التحرير الفلسطينية تُعلن مشاركتها في الحكومة الجديدة

جبهة التحرير الفلسطينية تُعلن مشاركتها في الحكومة الجديدة

عياش يصف قرار الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي بالشجاع

عياش يصف قرار الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي بالشجاع

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكّل ويعتدي بالضرب على 5 معتقلين من نفس العائلة

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكّل ويعتدي بالضرب على 5 معتقلين من نفس العائلة

العالول: مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستنتهي في غضون أيام

العالول: مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستنتهي في غضون أيام

شاهد: الاحتلال يهدم محلاً تجاريًا في وادي الجوز بالقدس

شاهد: الاحتلال يهدم محلاً تجاريًا في وادي الجوز بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

قيادي في جبهة النضال الشعبي يؤكد مشاركتها في الحكومة الجديدة

قيادي في جبهة النضال الشعبي يؤكد مشاركتها في الحكومة الجديدة

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكّل ويعتدي بالضرب على 5 معتقلين من نفس العائلة

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكّل ويعتدي بالضرب على 5 معتقلين من نفس العائلة

شاهد: الاحتلال يهدم محلاً تجاريًا في وادي الجوز بالقدس

شاهد: الاحتلال يهدم محلاً تجاريًا في وادي الجوز بالقدس

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري

القوى الوطنية ترحب بمرسوم الرئيس تجميد قانون الضمان الاجتماعي

القوى الوطنية ترحب بمرسوم الرئيس تجميد قانون الضمان الاجتماعي

بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية في الخليل

بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية في الخليل

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على عدد من المركبات جنوب نابلس

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على عدد من المركبات جنوب نابلس

منوعات

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

تفاصيل عن حياة نجوى كرم لم تُكشف سابقاً.. طبخ وتنظيف وغسل أطباق

تفاصيل عن حياة نجوى كرم لم تُكشف سابقاً.. طبخ وتنظيف وغسل أطباق

سمير غانم يُفاجئ نيللي بقُبلة أمام الجميع ويثير الجدل

سمير غانم يُفاجئ نيللي بقُبلة أمام الجميع ويثير الجدل

ماريا كاري في السعودية.. هل حقاً غطت رأسها وكشفت عن صدرها؟

ماريا كاري في السعودية.. هل حقاً غطت رأسها وكشفت عن صدرها؟

عربي

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

شاعر شيعي يمتدح صدام حسين

شاعر شيعي يمتدح صدام حسين

السعودية تُلاحق 126 موظفًا بتهمة الفساد

السعودية تُلاحق 126 موظفًا بتهمة الفساد

السودان.. المعارضة تشكك بإطلاق جميع المعتقلين

السودان.. المعارضة تشكك بإطلاق جميع المعتقلين