شاهد: تسجيل نادر لصدام حسين لآخر ما قاله بسجنه قبل الإعدام

رام الله - دنيا الوطن

تواصل الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغد، نشر تاريخ والدها، وكل ما كتبه بخط يده وقرأه بصوته، خلال فترة سجنه بعد احتلال العراق.





وجاءت القصيدة: "تزاحمت وردات في بيتنا.. وبناتي به أجمل الورد.. أم أحمد وأم عدي.. وصغيرتهم حلاوة السعد.. لهن أصول عريقة.. عربيات الأب والجد.. العفة أساس فخرنا.. وشيختهم في ذلك رغد".







ونشرت رغد، عبر حساب منسوب لها، على (تويتر)، دعاء بصوت صدام حسين، وهو تسجيل نادر يظهر لأول مرة، ولاقى تفاعلاً واسعاً من قبل النشطاء على مواقع التواصل.وكشفت رغد، وفق ما أوردت صحيفة (بني شفق) التركية، عن قصيدة كتبها صدام حسين، بخط يده من داخل السجن في حب بناته بتاريخ الثالث من نيسان/ أبريل عام 2006.