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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكّل ويعتدي بالضرب على 5 معتقلين من نفس العائلة

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكّل ويعتدي بالضرب على 5 معتقلين من نفس العائلة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الاربعاء، من خلال محاميتها جاكلين فرارجة، شهادات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل والاعتداء بالضرب المبرح بحق 5 معتقلين من عائلة شكارنة قضاء بيت لحم خلال عملية الاعتقال والتحقيق معهم في مركز توقيف عصيون.

وذكرت المحامية، أن كل من المعتقلين عمر محمد ابراهيم شكارنة وابراهيم شعبان احمد شكارنة وعبد الله احمد محمود شكارنة وعمار محمد خليل شكارنة وحسام كمال حسن شكارنة، تعرضوا للضرب بوحشية اثناء اعتقالهم من قريتهم نحالين، حيث تم الاعتداء عليهم لحظة اعتقالهم من منازلهم بالركل بالبصاطير الحديدية واعقاب البنادق.

 ولفتت، انه تم تكبيل ايديهم بعد اعتقالهم وطرحوهم على الارض والقفز فوقهم وضربهم ثم وضعهم في الجيب العسكري ومواصلة ضربهم حتى وصلوا بهم الى مستوطنة "بيتار"، حيث تم تركهم  هناك ما يقارب الثلاث ساعات وهم مكبلوا الايدي و الاقدام  ومعصوبي الأعين  في البرد القارص.

واضافت المحامية، أنه وبعد عدة ساعات من التنكيل، تم نقل المعتقلين شكارنة، الى مركز تحقيق وتوقيف عصيون، حيث تعرضوا للضرب الشديد أثناء التحقيق معهم وكذلك للسب والشتم.

يُشار إلى أن معتقل "عتصيون" من أسوأ مراكز الاعتقال التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، حيث يتم احتجاز المعتقلين داخل غرف سيئة مليئة بالعفونة والرطوبة وتنتشر فيها الحشرات والجرذان، ويتعرض فيها الاسرى لكافة اشكال التنكيل والتعنيف الجسدي والنفسي.

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