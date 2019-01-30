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ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر
ضاحي خلفان
رام الله - دنيا الوطن
انتقد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، أداء منتخب بلاده الإمارات عقب خسارته برباعية نظيفة أمام قطر في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

وقبل أن يوجه الانتقاد لمنتخب بلاده، عاد خلفان ليسخر من منتخب قطر، لكنه اعترف هذه المرة بقوة ومهارات لاعبي "العنابي".

وقال رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في تغريدة عبر حسابه في (تويتر): "كان واضحا أن المنتخب الأممي لدولة قطر أكثر لياقة ومهارة من منتخب الإمارات.. ولذلك النتيجة متوقعة".

وأضاف ضاحي خلفان منتقدا أداء لاعبي بلاده المحتفين قائلا: "أنا فقط كنت أتساءل.. المبالغ التي كانت تصرف على من نسميهم المحترفين... ما شفناهم محترفين اليوم ولكنهم لاعبين عاديين جدا".

يُذكر أن خلفان قد سخر في تغريدات سابقة من المنتخب القطري، واصفا إياه بـ"المنتخب العالمي الذي يضم لاعبين من كل أنحاء العالم"، على حد تعبيره.

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