العالول: مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستنتهي في غضون أيام

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، إن حوارات تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، والتي انطلقت أمس الثلاثاء مع فصائل منظمة التحرير، ستنتهي في غضون أيام.





وأوضح العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، أن اللجنة المشكلة من اللجنة المركزية لحركة فتح، عقدت أمس مشاورات بشأن ملف تشكيل الحكومة مع فصائل المنظمة.



وأشار إلى أن هدف الحكومة المقبلة، يتمثل في التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، والتي لها علاقة بالسياسة الأمريكية، إضافة للتصدي للاحتلال وجرائمه اليومية.وطالب العالول، أن يكون هناك وحدة فلسطينية في مواجهة التحديات، وإيجاد حالة من الهدوء في الشارع الفلسطيني على صعيد أي تناقض ثانوي لحساب التناقض الأساسي.وأشار العالول، إلى أن الدم الفلسطيني يعد بالنسبة للاحتلال مادة انتخابية، مضيفاً أن قادة الاحتلال يتنافسون في اتخاذ المواقف المتطرفة تجاه الفلسطينيين والقدس والاستيطان.