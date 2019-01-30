شاعر شيعي يمتدح صدام حسين

رام الله - دنيا الوطنداهمت القوات الأمنية العراقية، منزل الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي، بعد قصيدة ألقاها في حفل تأبيني لأحد قتلى الحشد الشعبي جنوب البلاد، امتدح فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وانتقد الأحزاب الحالية.وقال الحرباوي في قصيدته الشعبية أمام حشد من العراقيين: "هلي على الحد قبل حطولهم غارة، إدك من تمر بالغيم طيارة.. وهسة تغيرت والوضع تعبان، وترامب الذي مسك مضيفي وأنا صرت خطاره (يعني أصبح ترامب صاحب البيت أنا ضيفه)".وأضاف: "يا أبوعدا أكرهك، لكن أحبك كثيراً لأنك تدخل على المعتدي لداره"، ووجه كلامه لمن ينتقده على أنه قد يكون منتمياً للبعث بالقول: "هسة يقولون بعثي وتكلم لصدام، لكني لم أنتم للحزب "وعندي 16 شهيداً في عهده".وتابع الحرباوي: "أنا لست بعثياً، لكن غثتني جدا دخلت ياترامب، لأنك دخلت غصبا ولم تأت زائرا"، منتقداً الأحزاب بالقول: "الدنيا تضل تهابك (العراق) لو أحزابك فيهم خير".وذكرت مواقع عراقية، أن القوات الأمنية، لم تعثر على الحرباوي في منزله بمحافظة ذي قار جنوب البلاد، وقد يكون هرب منها.