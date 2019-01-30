عاجل

  • روحاني: إيران تواجه أصعب أزمة اقتصادية منذ 40 عاما بسبب العقوبات الأميركية

  • السلطات الألمانية: القبض على 3 عراقيين بتهمة التخطيط لشن هجوم

شؤون فلسطينية

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري
رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، بمكتبه في رام الله، التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري، من رئيس الهيئة اللواء يوسف الحلو.

واطّلع الحمد الله على التقرير الذي أشار إلى التطور الذي شهدته هيئة التدريب العسكري، وأشاد الحمد الله بجهود الهيئة والقائمين عليها في تنمية قدرات ضباط وأفراد قوى الأمن، بما يساهم في رفع كفاءة المؤسسة الأمنية في توفير الأمن للمواطنين، وحفظ النظام العام وتنفيذ القانون.

أخبار ذات صلة

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

قيادي في جبهة النضال الشعبي يؤكد مشاركتها في الحكومة الجديدة

قيادي في جبهة النضال الشعبي يؤكد مشاركتها في الحكومة الجديدة

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية بالقدس

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية بالقدس

جبهة التحرير الفلسطينية تُعلن مشاركتها في الحكومة الجديدة

جبهة التحرير الفلسطينية تُعلن مشاركتها في الحكومة الجديدة

عياش يصف قرار الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي بالشجاع

عياش يصف قرار الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي بالشجاع

بحكومة المنظمة.. هل يحتفظ الرئيس عباس بمنصب رئيس الوزراء لنفسه؟

بحكومة المنظمة.. هل يحتفظ الرئيس عباس بمنصب رئيس الوزراء لنفسه؟

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكّل ويعتدي بالضرب على 5 معتقلين من نفس العائلة

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكّل ويعتدي بالضرب على 5 معتقلين من نفس العائلة

العالول: مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستنتهي في غضون أيام

العالول: مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستنتهي في غضون أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

عريقات يدعو المجتمع الدولي لإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في الاستيطان

قيادي في جبهة النضال الشعبي يؤكد مشاركتها في الحكومة الجديدة

قيادي في جبهة النضال الشعبي يؤكد مشاركتها في الحكومة الجديدة

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكّل ويعتدي بالضرب على 5 معتقلين من نفس العائلة

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكّل ويعتدي بالضرب على 5 معتقلين من نفس العائلة

شاهد: الاحتلال يهدم محلاً تجاريًا في وادي الجوز بالقدس

شاهد: الاحتلال يهدم محلاً تجاريًا في وادي الجوز بالقدس

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري

القوى الوطنية ترحب بمرسوم الرئيس تجميد قانون الضمان الاجتماعي

القوى الوطنية ترحب بمرسوم الرئيس تجميد قانون الضمان الاجتماعي

بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية في الخليل

بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية في الخليل

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على عدد من المركبات جنوب نابلس

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على عدد من المركبات جنوب نابلس

منوعات

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

تفاصيل عن حياة نجوى كرم لم تُكشف سابقاً.. طبخ وتنظيف وغسل أطباق

تفاصيل عن حياة نجوى كرم لم تُكشف سابقاً.. طبخ وتنظيف وغسل أطباق

سمير غانم يُفاجئ نيللي بقُبلة أمام الجميع ويثير الجدل

سمير غانم يُفاجئ نيللي بقُبلة أمام الجميع ويثير الجدل

ماريا كاري في السعودية.. هل حقاً غطت رأسها وكشفت عن صدرها؟

ماريا كاري في السعودية.. هل حقاً غطت رأسها وكشفت عن صدرها؟

عربي

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

ضاحي خلفان يعترف بقوة منتخب قطر

شاعر شيعي يمتدح صدام حسين

شاعر شيعي يمتدح صدام حسين

السعودية تُلاحق 126 موظفًا بتهمة الفساد

السعودية تُلاحق 126 موظفًا بتهمة الفساد

السودان.. المعارضة تشكك بإطلاق جميع المعتقلين

السودان.. المعارضة تشكك بإطلاق جميع المعتقلين