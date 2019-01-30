الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري

رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، بمكتبه في رام الله، التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري، من رئيس الهيئة اللواء يوسف الحلو.واطّلع الحمد الله على التقرير الذي أشار إلى التطور الذي شهدته هيئة التدريب العسكري، وأشاد الحمد الله بجهود الهيئة والقائمين عليها في تنمية قدرات ضباط وأفراد قوى الأمن، بما يساهم في رفع كفاءة المؤسسة الأمنية في توفير الأمن للمواطنين، وحفظ النظام العام وتنفيذ القانون.