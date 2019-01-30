السعودية تُلاحق 126 موظفًا بتهمة الفساد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، عن كف يد 126 موظفاً من منسوبيها، الذين تم توجيه الاتهام بالفساد إليهم.وأوضحت الوزارة في بيان لها، نشرته على موقع (تويتر) أن الحديث يدور عن تهم بالتورط في قضايا الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية، مثل استغلال النفوذ، وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.وأكدت الوزارة، أنها ستتخذ "كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة".وأشارت إلى أن التحقيقات، شملت موظفين في أمانة الرياض وجدة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم.