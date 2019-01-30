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السودان.. المعارضة تشكك بإطلاق جميع المعتقلين

السودان.. المعارضة تشكك بإطلاق جميع المعتقلين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شكك تجمّع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات سياسية معارضة بإعلان الحكومة السودانية إطلاق سراح جميع المعتقلين

وأشار بيان مشترك لتجمع المهنيين وقوى الإجماع ونداء السودان والتجمع الاتحادي، مساء الثلاثاء الى أن لهم تجارب مع ما وصفه البيان بـ"التدليس وخداع إعلام النظام"، مؤكدين أن المعتقلات لازالت تزدحم بالمهنيين والسياسيين والمواطنين، وأن الأجهزة الأمنية تعتقل بعشوائية، وفق "العربية".

وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أصدر في وقت سابق الثلاثاء، أمراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.

يذكر أن وزارة الداخلية السودانية أعلنت في 7 يناير أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات بلغ 816، بينما تقدر المعارضة عددهم بأكثر من 1000

في حين بلغ عدد القتلى في الاحتجاجات التي انطلقت في 19 ديسمبر 2018 احتجاجاً على الوضع المعيشي ورفع سعر الخبز 3 أضعاف، حسب إحصائيات الحكومة السودانية، 29 شخصاً، لكن قوى سودانية معارضة تقول إن العدد بلغ 51 شخصاً، بينما حددتها منظمة العفو الدولية بـ 40 قتيلاً.

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