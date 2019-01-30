عبر السايبر.. نتنياهو يتهم إيران بمهاجمة بلاده إلكترونياً

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إيران تهاجم بلاده يومياً عبر الفضاء الإلكتروني (السايبر).





وقال نتنياهو، وفق ما أوردت قناة (كان) الإسرائيلية، خلال مؤتمر "سايبر تك" المُنعقد في تل أبيب: إن ذلك "لا يشكل تهديداً لإسرائيل، نظراً لقدرتها على التصدي لمثل هذه الهجمات".



وأضاف نتنياهو، أن "المجال الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية هو الطيران المدني، ولكن هناك العشرات من المجلات الأخرى التي يجب حمايتها".وأشار إلى أن "هناك العديد من الدول التي تريد الاستفادة من الخبرة الإسرائيلية في هذا المجال، إلا أننا نختار الجهات التي نتعامل معها".وأوضح أن حجم الصادرات الإسرائيلية في مجال (السايبر) خلال العام الماضي بلغ حوالي خمسة مليارات دولار، وأن حجم الاستثمارات في هذا المجال، بلغ أكثر من مليار دولار، ما يشكل نمواً بنسبة 22% مقارنة مع عام 2017 الذي سبقه.وتابع: "يجب دمج الجنود المسرحين من الوحدات الخاصة بالسايبر في الجيش بالشركات المدنية"، مشيراً إلى أن إسرائيل أقامت مركزاً في بئر السبع لتطوير هذا المجال.