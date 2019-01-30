"فنزويلا" تلتف على عقوبات ترمب..."غوايدو" يعول على الجماهير بينما يتمسك"مادورو" بالجيش

يذكر أن العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة ودول كبرى في أمريكا اللاتينية، كانت غوايدو.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات قد تجلب خسائر بمليارات الدولارات لقطاع النفط الفنزويلي الذي يعاني بالفعل، لكن مادورو لا زال متمسكا بمنصبه.



وقالت 4 مصادر مطلعة إن شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.اس.ايه) تسعى لتجاوز عقوبات إدارة ترمب التي تفرض قيودا على مدفوعات نفطها من خلال مطالبة المشترين الكبار، بما في ذلك المصافي الأميركية، بإعادة التفاوض على العقود.



وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين أمراً تنفيذيا يجمد أصول بي.دي.في.اس.ايه ويستلزم من الشركات الأميركية دفع ثمن نفط الشركة من خلال حسابات خاضعة لسيطرة خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، في إجراء للضغط على نيكولاس مادورو للتنحي، بحسب ما ورد في "رويترز".



وبدأت بي.دي.في.اس.ايه مناشدة الزبائن قبل العقوبات، وحثتهم على مبادلة شحناتها من الخام بالوقود وغيره من المنتجات وفقا لما ذكرته المصادر.



كما تدرس الشركة مطالبة شركات التجارة بالتصرف كوسطاء في جزء من مبيعاتها النفطية للتوريد للزبائن في الولايات المتحدة وغيرها بشكل غير مباشر.



ولم ترد بي.دي.في.اس.ايه على الفور على طلب للتعليق.







رام الله - دنيا الوطندعا زعيم المعارضة الفنزويلية (خوان غوايدو)، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف الضغوط على الرئيس (نيكولاس مادورو) بالدعوة لاحتجاجات على الصعيد الوطني.وبحسب تقرير للـ"عربية" فإن الرجل، الذي ينافس مادورو على منصب الرئيس، جموع الفنزويليين على الخروج من منازلهم وأعمالهم لمدة ساعتين بداية من ظهر الأربعاء في أول تعبئة جماهيرية منذ أن أعلن نفسه رئيساً للبلاد قبل أسبوع.في المقابل، أكد الرئيس الفنزويلي (نيكولاس مادورو) أن الجيش أظهر ولاء للسلطة الشرعية في البلاد، كما لفت إلى أنه وحكومته يبذلون كل الجهود من أجل استقرار اقتصاد البلاد.واحتدم الصراع على السلطة في فنزويلا الأربعاء، مع إقدام الحكومة على إجراء تحقيق يمكن أن يؤدي إلى اعتقال زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ودعا إلى احتجاجات جديدة بالشوارع.وفرضت المحكمة العليا في فنزويلا حظرا على سفر غوايدو وجمدت حساباته المصرفية رداً منها فيما يبدو على العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة والمتوقع أن تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الفنزويلي المتداعي بالفعل.يذكر أن غوايدو البالغ من العمر 35 عاماً والذي يرأس الجمعية الوطنية كان قد دعا لانتخابات نزيهة قائلاً إن مادورو انتزع بغير حق مقعد الرئاسة لفترة ثانية في العام الماضي. وهو يعرض عفوا كي يجتذب ضباط الجيش إلى صفه.أما مادورو فيتهمه بتنفيذ انقلاب عليه بتوجيه من الولايات المتحدة، وهو يعول على دعم الجيش له ومن غير المرجح أن يتراجع عن موقفه ما لم يفقد هذا الدعم. وهو يحظى أيضا بدعم روسيا والصين اللتين تدعمانه دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي.